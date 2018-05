Arsenal, si raffredda Arteta. Ora il favorito per il dopo Wenger è Emery

Importante rivelazione fatta questa sera da Marca riguardante l'Arsenal. Per il quotidiano spagnolo non sarà Mikel Arteta il prossimo allenatore dei Gunners. Tutto lasciava pensare all'ex centrocampista come successore di Arsene Wenger, ma per il quotidiano nonostante il suo nome fosse davvero ad un passo dal club londinese alla fine si è scelto di puntare su un profilo con maggiore esperienza. Per questo oggi il nome in pole per il dopo Wenger sembra essere quello di Unai Emery.