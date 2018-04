Arsenal, tensione tra Lacazette e Bellerin prima dell'Atletico Madrid

Secondo quanto riferito dai media inglesi, il clima in casa Arsenal non è dei migliori in vista della semifinale d'andata di Europa League contro l'Atletico Madrid. Alexander Lacazette ed Hector Bellerin si sono scontrati dopo un'azione in allenamento in cui entrambi stavano cercando di recuperare un pallone vagante. I giocatori non hanno apprezzato i rispettivi atteggiamenti, tanto da arrivare quasi alle mani prima di essere separati dai compagni di squadra.