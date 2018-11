Arsenal, Torreira: "Io come Vieira? Paragone che mi onora"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lucas Torreira, centrocampista dell'Arsenal, ha parlato a Sky Sports: "E' un onore per me che i tifosi mi paragonino a Vieira, ma ho bisogno di crescere ancora molto prima di raggiungere la sua qualità. E' stato un giocatore straordinario e ricordo di essermi alzato all'alba in Uruguay per vederlo giocare. Io sto cercando di migliorare come giocatore e fare ciò che è meglio per la squadra, stiamo andando molto bene dunque si tratta solo di continuare così".