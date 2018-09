Arsenal, tre big francesi attente al recupero di Koscielny

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Arsenal Laurent Koscielny, scrive il Mirror, prima del grave infortunio al tendine d'achille subito a maggio era vicinissimo all'addio ai Gunners. Con la partenza di Wenger il difensore francese considerava chiusa la sua esperienza britannica e per lui erano arrivate offerte dalla Cina e dalla Ligue 1, precisamente da Lione, Marsiglia e Monaco. Poi, come detto, il grave infortunio e la fumata nera di tutte le trattative esistenti. Che però potrebbero riaprirsi nei prossimi mesi in vista di gennaio o della prossima estate.