Arsenal, Wenger: "Giroud e Walcott via solo perché volevano giocare"

Arsene Wenger, allenatore dell'Arsenal, ha parlato degli addii di Walcott e Giroud dello scorso gennaio: "Tutti i nostri tifosi sanno che Theo non se n'è andato per problemi col club ma solo perché voleva avere più opportunità di giocare. Stesso discorso per Giroud che ha lasciato l'Arsenal con la tristezza nel cuore. Ha chiesto di partire ma dentro di lui avrebbe voluto continuare con i Gunners".