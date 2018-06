Arsenal, Wilshere a colloquio con Emery: il tecnico vuole trattenerlo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Jack Wilshere è ancora molto incerto. Il centrocampista inglese ha un contratto in scadenza con l'Arsenal che non ha ancora rinnovato e potrebbe lasciare l'Emirates Stadium. Secondo quanto riporta il The Sun oggi ci sarà un incontro tra il nuovo tecnico dei Gunners, Unai Emery e Wilshere che nel frattempo avrebbe ricevuto una proposta dalla Juventus, pronta a prenderlo a parametro zero. Emery tenterà di convincere il giocatore a restare ancora all'Arsenal ma bisogna capire cosa vuole davvero il giocatore.