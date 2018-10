AS, l'appoggio di Isco a Lopetegui: "Se cacciano lui, cacciano tutti"

© foto di Ospite

Il Real Madrid, inteso come squadra, è tutto con Julen Lopetegui. O almeno così sembra sentendo le parole di Isco ieri in conferenza stampa prima della sfida con Viktoria Plzen. "Se mandano via Lopetegui devono mandarci via tutti", il titolo scelto da AS per sintetizzare il pensiero del centrocampista offensivo della Roja.