Aston Villa, senza Premier Terry è in dubbio. Bruce: "Dipende da lui"

Perdendo a Wembley contro il Fulham, l'Aston Villa non è riuscito ad ottenere la promozione in Premier League e senza la massima serie diventa incerto il futuro di John Terry. L'ex capitano del Chelsea infatti aveva assicurato di voler restare in caso di ritorno in Premier ma sul suo futuro il tecnico Steve Bruce ha detto: "Penso che il futuro di John dipenderà da lui, ci saranno delle discussioni nelle prossime settimane e poi lui deciderà cosa fare".