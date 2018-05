Aston Villa, Terry rimarrà in Premier. A costo di affrontare il Chelsea

© foto di Image Sport

La possibile promozione in Premier League, che l'Aston Villa dovrà conquistarsi passando per i playoff, e l'eventualità di dover affrontare il "suo" Chelsea. Una scelta complicata per John Terry, per il quale infatti nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di un ritiro o di seguire Steven Gerrard ai Glasgow Rangers. Secondo la stampa britannica, però, il centrale inglese avrebbe deciso: giocherà in Premier col club di Birmingham, anche a costo di entrare da avversario a Stamford Bridge.