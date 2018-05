Aston Villa, Terry: "Se andiamo in Premier resto anche io"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

John Terry, storico difensore della Nazionale inglese ora in forza all'Aston Villa in Championship, ha parlato al sito ufficiale del club: "Spero di non essere alla fine della mia avventura qui. Se arriverà la promozione in Premier, resterò, con la speranza di giocare ancora diversi anni in massima serie. E' giusto che se saliamo, io rimanga qui, è presente sul mio contratto dopo un certo numero di partite".