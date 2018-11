© foto di Alterphotos/Image Sport

Iker Muniain, attaccante dell'Athletic Bilbao, ha parlato dell'assenza della clausola rescissoria sul suo contratto rinnovato ieri fino al 2024: "Sono molto felice e grato di questa possibilità e dell'affetto ricevuto. Non ho voluto inserire una clausola perché non voglio avere un prezzo o essere messo in vendita. Voglio giocare per l'Athletic fino alla fine della mia carriera".