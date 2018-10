Athletic Club-Real Sociedad 1-3, trionfo biancazzurro nel derby basco

Il Corriere della Sera e la rapina a Milik: "Via l'orologio da 27mila euro"

La Real Sociedad si aggiudica il derby basco con l' Athletic nell'ottavo turno di Liga. A decidere l'incontro sono le reti di Oyarzabal, autore di una doppietta dal dischetto tra il 30' e il 74', e Sangalli al 47'. Momentaneo pari firmato Muniain al 32' per i padroni di casa, che con questo risultato restano sedicesimi in classifica a quota sette punti. Real Sociedad, invece, ottava con undici lunghezze.

