Athletic Club, Ziganda: "3-1 giusto a Marsiglia, ma possiamo rimontare"

© foto di Alterphotos/Image Sport

L'allenatore dell'Athletic Club José Angel Ziganda ha presentato così in conferenza stampa il ritorno degli ottavi di finale di Europa League col Marsiglia, in programma domani: "Tutti crediamo alla remontada domani. All'andata in Francia il Marsiglia ci è stato superiore e ha vinto 3-1, ma possiamo ancora farcela. I nostri avversari partono favoriti, questo è chiaro, ma noi cercheremo di mettere in dubbio la loro qualificazione. Sono convinto che, se riusciamo a fare presto almeno un gol, tutto può diventare più semplice". Lo riportano i canali ufficiali del club basco.