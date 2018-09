Atl. Madrid, Diego Costa: "Champions iniziata nel modo giusto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A segno ieri contro il Monaco, l'attaccante dell'Atletico Madrid Diego Costa ha commentato al sito ufficiale dei colchoneros il successo per 2-1 conquistato nel Principato. "Abbiamo iniziato la gara in modo errato, poi siamo rientrati in partita e siamo riusciti a conquistare i tre punti in palio. L'importante è la voglia di vincere, quella non è mai mancata da parte nostra. Questa Champions, per noi, è iniziata nel modo giusto", le parole dell'ex Chelsea.