Atl. Madrid, Gameiro: "Vittoria importante in vista dell'Arsenal"

Dopo la vittoria conquistata in casa dell'Alaves, l'attaccante dell'Atletico Madrid Kevin Gameiro ha detto: "È stata una partita difficile contro una buona squadra e i tre punti sono la cosa più importante. I due rigori? La cosa più importante è la vittoria per ottenere fiducia per la partita di giovedì contro l'Arsenal. Mancano tre partite e dobbiamo vincere, ne abbiamo due a casa e sappiamo cosa dobbiamo fare per conquistare il secondo posto e lottare fino alla fine".