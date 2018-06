Atl. Madrid, Gimenez dopo il rinnovo: "Determinante la fiducia del club"

© foto di Acero

José María Giménez ha firmato il rinnovo fino al 2023 con l'Atletico Madrid, chiudendo dunque alla possibilità di salutare i colchoneros. Il difensore uruguaiano, attraverso il sito ufficiale del club biancorosso, ha motivato la scelta di legarsi ulteriormente alla formazione spagnola: "Sono molto felice, apprezzo molto la fiducia del club. Da quando sono arrivato la Società è cresciuta molto, abbiamo conquistato titoli, ci siamo consolidati tra i grandi d'Europa, abbiamo aperto uno stadio spettacolare e per me è un onore continuare a contribuire alla crescita di questo grande progetto. Miguel Ángel Gil ha mostrato la fiducia che il club ha riposto in me in una conversazione svoltasi pochi giorni fa a Montevideo. Gesti come questo non vengono dimenticati e questo è stato determinante per questa mia decisione", le parole di Giménez.