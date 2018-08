Atl. Madrid, lesione muscolare per Juanfran: rischia un mese di stop

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atletico Madrid perde Juanfran. Dopo 36 minuti del derby contro il Rayo Vallecano, il difensore ha dovuto abbandonare il campo a causa di in un infortunio muscolare e la risonanza al quale si è sottoposto nella mattinata di oggi ha evidenziato una lesione al muscolo sinistro per il quale rischia almeno un mese di stop. Il giocatore verrà valutato però giorno dopo giorno per capire meglio i tempi di recupero.