Atl. Madrid, raddoppio con Griezmann: grave errore di Mathieu

© foto di J.M.Colomo

Arriva il raddoppio dell'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, contro lo Sporting Lisbona in occasione dell'andata dei quarti di Europa League. Al 40', brutta palla persa da Mathieu che favorisce l'inserimento di Griezmann: l'attaccante entra in area e batte Rui Patricio. Nulla da fare per la formazione portoghese.