Atl. Madrid, Savic pronto a tornare ad allenarsi e punta il Villarreal

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buone notizie per Diego Simeone che dopo la pausa potrebbe riavere a disposizione il difensore Stefan Savic. Il giocatore tornerà ad allenarsi con il gruppo ad inizio settimana e puntare a rientrare per la gara contro il Villarreal in programma sabato prossimo. Savic non gioca dallo scorso 10 settembre quando accusò un grave contusione muscolare con ematoma alla gamba destra.