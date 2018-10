Atl. Madrid, Simeone: "E' la Liga più difficile da quando sono qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio conquistato in casa del Villarreal, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato della classifica di Liga che vede i colchoneros terzi: "Pensiamo solo a noi stessi, che è ciò che possiamo risolvere. Gli altri non interferiscono con noi. Questo punto è importante, contro un avversario difficile e la Lega è barbara, tutte le squadre gareggiano, ci sono vittorie esterne ed è il campionato più combattuto da quando sono qui in spagna quando Messi e Ronaldo hanno sempre definito il campionato".