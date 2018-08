Atl. Madrid, Simeone: "Filipe Luis? E' importante per il gruppo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani l'Atletico Madrid debutterà in campionato con il Valencia e alla vigilia della gara Diego Simeone in conferenza stampa ha parlato di Filipe Luis che potrebbe lasciare il club: "Quello che posso dirti di Luis è ciò che è noto, è un giocatore che amiamo molto, che è molto importante per noi, per la squadra e per il gruppo, ma la mia testa è solo sulla partita di domani e l'importanza che ha. Per tutti i giocatori che ci hanno dato molto, voglio sempre il meglio. È un giocatore importante per noi. Lo lascerò andare via? Al momento pensiamo tutti alla partita di Valencia. Il gruppo è al di sopra delle individualità".