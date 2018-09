Atl. Madrid, Simeone: "Il VAR non ha visto un rigore netto. Derby bello"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo lo 0-0 arrivato in casa del Real Madrid, Diego Simeone ha commentato così la prestazione del suo Atletico: "È stata una partita importante, bellissima. Abbiamo creato due situazioni importanti più il fallo di mano che l'arbitro e il VAR non hanno visto. Nella seconda parte abbiamo lavorato molto bene nella fase difensiva. Sul rigore non concesso? Cosa vuoi che dica, ci sono quattro arbitri del VAR lassù, quattro in campo, puoi commettere un errore, possiamo sbagliare tutti. Ma è un'interpretazione. Forse non hanno visto il bisogno di fermarsi a guardare il replay perché hanno capito che si trattava di un'azione normale".