Atl. Madrid, Simeone: "In Europa campionati equilibrati, tranne in Italia"

L'allenatore dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha presentato così in conferenza stampa la gara di domani contro il Betis: "Il Betis è migliorato molto, soprattutto in difesa. Quest'anno ha costruito una rosa importante, con tante alternative valide. Kalinic? Ora sta bene. Ha giocato qualche minuto l'altro giorno ed è una possibilità per domani. Liga? Tutti i campionati europei, eccetto quello italiano in cui la Juve sta andando molto forte, sono aperti e combattuti. Questo dà la possibilità a tutte le squadre di competere".