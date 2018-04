Atletico, Godin: "Arsenal fa grande calcio. Ma noi vogliamo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano dell'Atletico Madrid Diego Godin ha parlato in sala stampa al fianco di Simeone alla vigilia della gara con l'Arsenal: "L'Arsenal è una grande squadra. Wenger ha fatto un gran lavoro in questi anni e l'Arsenal gioca un grande calcio, forse uno dei migliori in Europa. Non subire gol è fondamentale, ma segnare ci darebbe un bel vantaggio per il ritorno. Per questo pensiamo solo a vincere. L'obiettivo è vincere l'Europa League, un trofeo importante che abbiamo già vinto".