Atletico, Griezmann: "Da tanto che lavoravo per questo, ora il Mondiale"

L'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo nell'Europa League: "Sono molto contento, era da molto tempo che lavoravo per questo. Sono parti a 13 anni da casa mia per arrivare a questo. Ora ci sarà il Mondiale e voglio arrivarci in forma. La mia casa è qua vicino, devo fare i complimenti al Marsiglia, grade squadra e grande club con grandi tifosi".

Payet?

"Sono molto dispiaciuto per lui perchè è un amico. Spero recuperi in tempo per rivederlo al Mondiale".