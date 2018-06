Atletico Madrid, Berta a Monaco per Lemar: operazione da 90 milioni

© foto di JB Autissier/Insidefoto/Image Sport

L'Atletico Madrid sembra avere un debole per i talenti del Monaco. Come riporta As, dopo il terzino Djibril Sidibé nel mirino dei colchoneros sarebbe finito anche il centrocampista offensivo Thomas Lemar. Il ds Marco Berta nelle ultime ore ha raggiunto il Principato per cercare un accordo, operazione da 90 milioni di euro.