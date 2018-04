Atletico Madrid, Diego Costa potrebbe saltare l'Arsenal

© foto di Imago/Image Sport

L'Arsenal potrebbe non ritrovare Diego Costa come avversario. Il centravanti spagnolo dell'Atlético Madrid ha infatti rimediato un infortunio ai tendini del ginocchio che potrebbe costringerlo a saltare la sfida di Europa League contro i Gunners. Sarebbe una buona notizia per i Gunners, ovviamente: con la maglia del Chelsea Costa ha fatto ammattire in più occasioni la retroguardia del club londinese. Per informazioni, chiedere a Gabriel Paulista.