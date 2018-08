Atletico Madrid, Filipe pronto ad andare via: ha un'offerta del PSG

© foto di Federico Gaetano

Filipe Luis potrebbe lasciare l'Atletico Madrid in questi ultimi giorni del mercato estivo. Secondo quanto riporta la Cadena SER vorrebbe lasciare i colchoneros prima del 31 agosto per poi firmare con il PSG, che gli ha proposta una buona offerta. Filipe Luis ha un contratto fino a giugno del 2019 con l'Atletico Madrid e il rinnovo non sembra alle porte.