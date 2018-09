Atletico Madrid, Gimenez sfida al Real: "Vincere col cuore e con la testa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell'Atletico Madrid José María Giménez ha parlato al sito ufficiale della Liga in vista del derby di questa sera col Real: "L'attesa di questa sfida si vive in maniera differente rispetto a tutte le altre. Ciò che conta è la voglia di vincere e contro il Real questa non manca mai. Queste partite si giocano col cuore e con la testa, vince chi più desidera vincere e non chi gioca meglio".