Atletico Madrid, Griezmann deciderà il futuro prima del Mondiale

Secondo quanto riferito da L'Equipe, l'attaccante in uscita dall'Atletico Madrid Antoine Griezmann vorrebbe risolvere i dubbi sul futuro prima della partenza per la Russia dove disputerà il Mondiale con la Francia. Il giocatore è stato più volte accostato al Barcellona, ma le opzioni per il dopo-Colchoneros non mancano anche dall'Inghilterra e dalla Francia, col PSG interessato.