Atletico Madrid, i convocati per l'Arsenal: Diego Costa recupera

Diego Costa è la grande sorpresa tra i convocati dell'Atletico Madrid per l'andata della semifinale di Europa League, in programma giovedì prossimo a Londra, contro l'Arsenal. Questa la lista completa dei colchoneros: Oblak, Werner, Dos Santos, Vrsaljko, Giménez, Savic, Godín, Lucas, Sergi, Thomas, Gabi, Saúl, Olabe, Koke, Vitolo, Correa, Griezmann, Gameiro, Torres, Diego Costa.

📋 | CONVOCATORIA

🏧 ¡Descubre la lista de @Simeone para el #ArsenalAtleti de la ida de semifinales de @EuropaLeague! 👇#AúpaAtleti pic.twitter.com/FGEEJeaezV

— Atlético de Madrid (@Atleti) 24 aprile 2018