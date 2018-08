Atletico Madrid, per il momento Oblak non ha intenzione di rinnovare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid cercatoin estate da molti top club europei, per il momento non ha nessuna intenzione di incontrare i vertici dirigenziali del club per parlare del rinnovo. Lo sloveno, scrive As, non ha preso bene i continui rimandi dei Colchoneros negli ultimi mesi (da circa un anno si parla del possibile rinnovo con aumento della clausola a 200 milioni) e proprio per questo motivo oggi non ha alcuna fretta.