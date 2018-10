Atletico Madrid, Simeone esalta Koke: "E' il migliore tatticamente"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, parla alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad. "Il mio obiettivo è far arrivare Rodri in Nazionale come titolare. Ha giocato dal 1' con Real Madrid e in Supercoppa, certo è che davanti ha Koke e Saul. Però ha tutta la mia fiducia e non mi sorprende che si parli tanto di lui. Koke? E' uno dei migliori tatticamente, forse il migliore. Può giocare in più posizioni, anche come falso nueve. E' importantissimo per noi, lo considero basilare e ogni settimana e gara che passa, lo è sempre di più".