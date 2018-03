Atletico Madrid, Simeone: "Futuro Psg? Per me il Celta Vigo"

Le sue parole nel post-partita

L'Atletico Madrid batte 3-0 la Lokomotiv Mosca nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. A fine partita Diego Pablo Simeone, tecnico dei Colchoneros, ha così commentato la partita: "Siamo stati superiori per novanta minuti. Nel primo tempo non siamo riusciti a far tanto male, nella ripresa sicuramente di più. Quando giochiamo con tre centrocampisti siamo pià tranquilli e siamo più veloci nel giropalla".

Quale sarà secondo lei il futuro Psg? "Il Celta Vigo".