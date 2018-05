Atletico Madrid, Simeone: "Mi dispiace non poter far parte della finale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato a Sky Sport in vista della finale di Europa League di questa sera contro il Marsiglia: "Sono triste per non poter scendere in campo, ma Germàn Burgos mi rappresenterà alla perfezione perché vediamo le cose alla stessa maniera. Quello che esce dalla sua testa è lo stesso che esce dalla mia, anche contro l'Arsenal si è visto. I miei giocatori sanno che la posta in palio è alta, per questo ho detto loro di concentrarsi solo sul campo e non sulle parole. Quelle le lasciamo a chi non partecipa. Cercheremo di trasmettere tranquillità, al di là di tutto. Crescono le emozioni, ma è una partita di calcio. Il Marsiglia? La squadra di Garcia è pericolosa soprattutto in attacco, schierano giocatori che danno ritmo e qualità come Lopes e Payet, dunque dovremo stare molto attenti. La squadra è ben preparata e ha un allenatore che ha fatto molto bene dove è stato. Il fascino dell’Europa League? Non bisogna confrontarla con la Champions League perché sono due competizioni diverse, vincerla ci ha fatto compiere un passo importante in termini di sicurezza, fiducia e crescita. Siamo orgogliosi di quel che abbiamo ottenuto, adesso vogliamo di nuovo alzare al cielo il trofeo".