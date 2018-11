Atletico Madrid, Simeone punta Tagliafico per la corsia mancina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atletico Madrid punta Nicolas Tagliafico per rinforzare il pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, sarebbe stato Diego Simeone in persona a richiedere infatti l'acquisto del terzino sinistro, all'occorrenza anche centrale, dell'Ajax. L'argentino Tagliafico, nel mirino pure del Napoli, ha collezionato finora 19 presenze, due gol e quattro assist in quest'avvio di stagione.