Atletico Madrid, Simeone: "Sensazioni positive nonostante il pareggio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo l'1-1 arrivato contro l'Eibar nel finale, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone si è detto comunque fiducioso per quello che ha visto in campo: "Le sensazioni sono buone perché la squadra ha generato quattro o cinque occasioni molto chiare. C'è da congratularsi con il portiere dell'Eibar e continuare a generare quelle occasioni. Mi preoccuperei se non avessimo creato occasioni. Sapevamo anche come reagire. Non vogliamo sprecare energie contro le critiche cattive. L'obiettivo di Borja Garcés non è casuale, è un ragazzo che il gol facile. Non dobbiamo dargli fretta perché ha qualcosa di importante".