Atletico Madrid, Torres via a giugno: le ipotesi sono Cina o MLS

Dopo le parole di Fernando Torres arrivate nella giornata di ieri, con le quali l'attaccante spagnolo ha ufficializzato il suo addio all'Atletico Madrid al termine di questa stagione (quando scadrà il contratto, ndr), l'edizione odierna di Marca prova ad ipotizzare il futuro della punta ex Milan. L'ipotesi più probabile - ad oggi - resta la MLS, nonostante la Cina resti sempre interessata. Il Dalian Yifang, infatti, già negli scorsi mesi ha tesserato due ex colchoneros come Carrasco e Gaitan.