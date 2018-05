Atletico Madrid, via Griezmann-Torres: può tornare Aguero

Rivoluzione in vista in casa Atletico Madrid per quanto riguarda il reparto offensivo. Da una parte c'è Fernando Torres, pronto per l'ultimo, ricco, contratto della sua carriera negli Stati Uniti. Dall'altro c'è Antoine Griezmann, sempre più vicino al Barcellona, con i blaugrana pronti a pagare la clausola rescissoria de Le Petit Diable con buona pace del presidente dei Colchoneros Enrique Cerezo che non vuole rassegnarsi all'idea di perdere il suo attaccante principe. Resta Diego Costa, tornato a Madrid dopo l'esperienza in Inghilterra. Con lui potrebbe giocare un altro cavallo di ritorno: si tratta di Sergio Aguero, 30 anni, non in ottimi rapporti con Guardiola che spesso, in questa stagione, lo ha lasciato in panchina. Il Kun aveva lasciato l'Atletico nel 2011.