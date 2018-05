Atletico Madrid, Vrsaljko: "Vittoria di tutti, sono molto felice questa sera"

© foto di J.M.Colomo

Il difensore dell'Atletico Madrid Sime Vrsaljko ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conquista dell'Europa League contro l'Olympique Marsiglia: "E' stata una partita veramente difficile. Sono molto felice questa sera".

Vittore del Cholismo?

"No. Questa è una vittoria di tutti gli atleti, di questa squadra e della città".

Torres vince un trofeo con la maglia del suo Atletico quasi al termine della carriera. Griezmann decide la sfida e può partire.

"Guardo positivo in questa cose. Non ne voglio parlare in senso negativo. Fernando e Griezmann sono nomi grandi per la nostra squadra e c'è una notte per festeggiare e per essere felici".

L'Atletico dove può arrivare?

"Quando siamo usciti dalla Champions l'obiettivo era vincere l'Europa League. Abbiamo ancora una partita e finire bene davanti al nostro pubblico