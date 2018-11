Atletico, Oblak: "Bello essere fra i migliori. Spero di restare a lungo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il portiere dell'Atletico Madrid Jan Oblak ha ricevuto il premio 'Zamora' come miglior numero 1 della scorsa stagione. Ecco le sue parole a Marca: "Mi auguro di restare molti anni in Liga e soprattutto all'Atletico. Quest'anno la Liga è molto competitiva e questo è un bene, perché è tutto più interessante. Mi piace sentire la gente che dice che sono fra i migliori al mondo, ma io lavoro ogni giorno per dimostrarlo".