Atletico, Simeone: "Felice di poter regalare certi momenti a Torres"

Torino, Sirigu: "Il Cagliari non mi ha mai cercato. Derby gara unica"

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, è stato ospite stasera negli studi della Domenica Sportiva, in onda su Rai Due. La maglia del Toro è pesante. “È una maglia che pretende responsabilità, più che essere pesante, per il passato glorioso della squadra e per quello che rappresenta...