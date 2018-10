Atletico, Simeone: "Griezmann il top l'anno scorso: merita Pallone d'Oro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Villarreal, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato così del momento dei suoi: "Griezmann non sarà deconcentrato per colpa del Pallone d'Oro. Ormai quel che è fatto è fatto. Lo scorso anno è stato il migliore in assoluto: ha vinto l'Europa League, la Supercoppa europea, il Mondiale ed è arrivato secondo in un campionato che comprende Real Madrid e Barcellona. Villarreal? Ha una buona squadra e un buon allenatore, ci aspetta una partita complicata. Vogliamo invertire il trend negativo che abbiamo col Sottomarino giallo. Futuro? A breve mi riunirò con Gil Marin e vedremo cosa succederà. Non è vero che non sono mai in discussione. Tutti gli allenatori dipendono dai risultati. Senza risultati arrivano le critiche".