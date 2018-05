Atletico, Simeone: "Questa vittoria vale più di un'Europa League"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l'Olympique Marsiglia: "Non è facile essere fuori. E' triste ma dobbiamo fare quello che dicono quelli che comandano. Questa vittoria vale di più di un'Europa League. Abbiamo perso due volte la finale di Champions, siamo arrivati in semifinale e quest'anno avevamo la possibilità di reinventarci dopo l'uscita dalla Champions".

Come avete vinto stasera?

"Abbiamo capito benissimo dove potevamo fargli male. Loro hanno iniziato benissimo ma sapevamo che noi, se recuperavamo la palla nella loro metà campo, potevamo fargli male".

Cos'è il Cholismo?

"Non mi piace dire Cholismo ma è un invito alla gente di continuare a provare. L'unica maniera per vincere è non cadere mai, ma quando sei a terra vai avanti".

Ora legherai Griezmann per non farlo andare al Barcellona?

"Accadrà quello che lui vorrà. Oggi ha dimostrato il grande giocatore che è. Mi auguro il meglio per lui e se rimarrà con noi è molto meglio".

A Firenze c'è una persona che ti sta guardando.

"A Giovanni dirò di continuare a lottare e succederà qualcosa accade di sicuro".