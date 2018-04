Atletico, Simeone: "Wenger da ammirare. Io all'Arsenal? Sono felice qua"

© foto di J.M.Colomo

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro l'Arsenal in Europa League: "Vogliamo mostrare una crescita contro un rivale forte, storico, ma il nostro obiettivo è la finale. Speriamo di aver raggiunto il giusto livello per giocarci questa importante sfida che regala l'accesso alla finale. Se preferisco segnare o non subire gol? Preferisco vincere. Wenger? Per lui provo solo ammirazione. Si è dovuto reinventare tante volte nel corso della sua esperienza, per uno come me va solo osservato e ammirato. Io suo sostituto? Sto molto bene all'Atletico e non ho mai parlato con l'Arsenal".