Atletico, Thomas può partire. Su di lui ci sono Arsenal e PSG

Possibile futuro lontano dall'Atletico Madrid per il centrocampista Thomas Partey. Il ghanese non rientra fra le prime scelte di Simeone e per questo motivo a gennaio la cessione non è da escludere a priori. In Spagna, citando fonti vicine al giocatore, si parla sempre più insistentemente di sondaggi di PSG e Arsenal, club che non avrebbero problemi a pagare i 50 milioni richiesti dai Colchoneros.