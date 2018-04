Augusta-Magonza 2-0, Gregoritsch e Finnbogason inguaiano i biancorossi

L'Augusta batte 2-0 il Magonza nel 31° turno di Bundes. A realizzare le due reti sono stati Gregoritsch al 29' e Finnbogason al 92'. Con questo risultato i padroni di casa salgono a quota 40 lunghezze, undicesimi in classifica, mentre i loro avversari odierni restano a 30, invischiati nella lotta per non retrocedere al quindicesimo posto.