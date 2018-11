Azerbaigian-Far Oer, le formazioni ufficiali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Azerbaigian-Far Oer, valida per il Gruppo 3 di Lega D:

AZERBAIGIAN (4-2-3-1): Agayev; Pashayev, Medvedev, Huseynov, Khaliladze; Garayev, Almeida; Madatov, Nazarov, Abdullayev; Dadasov. All. Gurbanov.

FAR OER (4-4-2): Nielsen; Baldvinsson, Gregersen, Nattestad, Davidsen; Rolantsson, Faero, Hansson, Vatnhamar; Hendriksson, Olsen. All. Lars Olsen.