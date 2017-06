B. Dortmund, ottimismo per Götze: a disposizione per la pre-season

© foto di Imago/Image Sport

Regna grande ottimismo in casa Borussia Dortmund riguardo le condizioni di Mario Götze. Il giocatore ha avuto una stagione tormentata a causa di alcuni problemi di metabolismo che adesso però sembra aver risolto. In recenti foto pubblicate sul proprio account di Instagram, il tedesco è sembrato in grande forma e potrà tornare a disposizione del Dortmund per la pre-season che partirà ufficialmente il prossimo 7 luglio agli ordini del nuovo tecnico Peter Bozs.