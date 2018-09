Bacca regala il primo successo al Villarreal: 1-0 sul campo del Leganes

© foto di Imago/Image Sport

Villarreal corsaro sul campo del Leganes, nonostante per gran parte della partita si è rischiato anche di perdere. In apertura di secondo tempo, infatti, Carrillo ha sbagliato un calcio di rigore. Poi, un quarto d'ora dopo circa, è Carlos Bacca a decidere l'incontro. L'ex Milan sigla il gol-vittoria con l'assist di Layun, primo successo in Liga per il Villarreal, a quota quattro punti in classifica adesso.